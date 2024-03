Se potessi dirti addio fiction, quante puntate sono?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Canale 5 è decisa a chiudere la stagione tv all’insegna della fiction: dopo aver fatto debuttare (con buoni risultati) Vanina – Un vicequestore a Catania, da venerdì 29 marzo 2024 è la volta di Se potessi dirti addio.

La fiction diretta da Simona Izzo (anche tra gli sceneggiatori) e Ricky Tognazzi segna il ritorno alla fiction Mediaset di due volti che ne sono stati protagonisti in passato: Gabriel Garko ed Anna Safroncik.

Ma da quante puntate è composto Se potessi dirti addio? In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda due per volta, per tre settimane ed altrettante prime serate. Il finale della miniserie va in onda il 12 aprile.

Se potessi dirti addio, la trama

Elena Astolfi (Anna Safroncik) è una donna che perde il marito Lorenzo (Cristiano Pittarello) in un incidente stradale e resta vedova con due bambine, l’adolescente Anita (Giulietta Rebeggiani) e la piccola pianista Arianna (Elena Vitale).

Dopo un anno, l’indagine viene archiviata, ma Elena non si rassegna, tanto che, il commissario Diego Carli (Francesco Venditti) la aiuterà nelle indagini. Quando torna al suo lavoro di psicoterapeuta, subito le viene affidato un paziente, Marcello De Angelis (Gabriel Garko), che sembra avere delle connessioni con quanto è successo.

Elena entra così in conflitto con la sua professione, perché indaga nella mente di quest’uomo che ha perso la memoria non solo per aiutarlo a guarire, ma soprattutto per capire se è coinvolto nell’incidente del marito. Tra momenti di tensione e colpi di scena, i due personaggi condividono un dolore che a volte li unisce e a volte li separa. Marcello, infatti è tormentato da un segreto che riguarda la sua vita privata, ma è davvero inconsapevole di quanto gli è accaduto, o sta mentendo?