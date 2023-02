Sanremo 2023: scaletta prima serata in ordine di uscita e ospiti

Stasera, 7 febbraio, inizierà il Festival di Sanremo 2023, che andrà in onda fino all’11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La kermesse sarà condotta da Amadeus, al quarto anno al timone del Festival, anche come direttore artistico. Al suo fianco un altro grande ex conduttore: Gianni Morandi, presente per tutte e cinque le serate. La prima serata vedrà anche la presenza di Chiara Ferragni.

Tanti gli ospiti della prima serata: Mahmood e Blanco saranno presenti a inizio serata per cantare la loro Brividi. Presenti inoltre i Pooh ed Elena Sofia Ricci. Previste anche la presenza nel parterre del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un intervento di Roberto Benigni.

In totale troveremo 28 artisti in gara, 6 dei quali provenienti da Sanremo Giovani. Visto il numero considerevole di artisti, la presentazione delle canzoni avverrà nelle prime due serate, con 14 esibizioni a serata. Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web, con un peso di un terzo per tv e carta stampata, un terzo per le radio e un terzo per la giuria web.

Scaletta Sanremo 7 febbraio 2023 in ordine di uscita

L’ordine di uscita dei cantanti sarà il seguente:

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) (testo)

GIANMARIA – Mostro (testo)

MR.RAIN – Supereroi (testo)

MARCO MENGONI – Due vite (testo)

ARIETE – Mare di guai (testo)

ULTIMO – Alba (testo)

COMA_COSE – L’addio (testo)

ELODIE – Due (testo)

LEO GASSMANN – Terzo cuore (testo)

CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 (testo)

GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato (testo)

OLLY – Polvere (testo)

COLLA ZIO – Non mi va (testo)

MARA SATTEI – Duemilaminuti (testo)