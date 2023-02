Sanremo 2023: testo Ariete – Mare di guai

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda dal 7 febbraio 2022 all’11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La kermesse sarà condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus, che ne è anche direttore artistico.

Saranno 28 gli artisti in gara, 6 dei quali provenienti da Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno al giudizio del Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web – composta da 150 membri – e della Giuria Demoscopica, con 300 membri.

Testo Ariete – Mare di guai

Tra gli artisti in gara troviamo anche Ariete, che porterà sul palco del Festival di Sanremo il brano Mare di guai, di E. D’Erme – A. Del Giaccio – D. Faini – V. Centrella. A voi il testo.

Tu, tu eri più bella di me

E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

Perse, noi perse senza un perché

E c’è una torre di piatti che aspetta in cucina

E una foto di te sotto il mio cuscino

E vorrei sapere che si prova se resti

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

Sai, sai, sai prenderti gioco di me

Di quel giardino che ho dentro annaffiavi il cemento

Io ti vorrei dire (io ti vorrei dire)

Che vorrei sapere che si prova se resto

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

È lunedì

La luna sembra un po’ arrabbiata

Come mai

Stanotte non sei più tornata

Sono qui

Con la finestra spalancata

Forse ho perso, forse ho perso

Uniamo i respiri senti che caldo stamattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

