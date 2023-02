Sanremo 2023: testo Coma Cose – L’addio

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda dal 7 febbraio 2022 all’11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La kermesse sarà condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus, che ne è anche direttore artistico.

Saranno 28 gli artisti in gara, 6 dei quali provenienti da Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno al giudizio del Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web – composta da 150 membri – e della Giuria Demoscopica, con 300 membri.

Testo Coma Cose – L’addio

Tra gli artisti in gara troviamo anche i Coma Cose, che porteranno sul palco del Festival di Sanremo il brano L’addio, di F. Zanardelli – F. Mesiano – F. Dalè – C. Frigerio – F. Zanardelli. A voi il testo.

Essere veri quanto può far male

Quando non è concesso litigare

Per non deludere le aspettative

Dopo sei anni di diapositive

Nel camerino il pianto cola il trucco

Restare zitti per non maledirsi

Come un silenzio che racconta tutto

La cicatrice quando togli il piercing

Davanti al mio cuore c’è una ringhiera

Sul tuo che è sempre stato uno strapiombo

Lo sai che mi è piaciuto anche caderci

Sì, però mica poi toccare il fondo

Magari è solo questa vita strana

Con le valigie sempre mezze fatte

Magari è solo che ci si allontana

Se si vuole ciò che si combatte

E sparirò ma tu promettimi che

Potrò sempre ritornare da te

Se mi dimentico me, com’ero

Quando l’orgoglio era ancora intero

E comunque andrà

L’addio non è una possibilità

E forse arriverà davvero il giorno

In cui diventerai solo un ricordo

O ce ne andremo via come uno stormo

Che con l’autunno poi farà ritorno

Quel tempo trascorso

Non puoi cancellarlo

Ti resta sul volto

Sarò come quel fumo

Che disegna sul muro

La cornice che hai tolto

C’era una foto dove ci guardiamo

Gli occhi felici dopo i giorni brutti

Ed ogni tanto lo dimentichiamo

Ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti

Forse diventeremo due stranieri

In viaggio su respiri più leggeri

Chissà se piloti o passeggeri

E sparirò ma tu promettimi che

Potrò sempre ritornare da te

Se mi dimentico me, com’ero

Quando l’orgoglio era ancora intero

E sparirai ma tu promettimi che

Vorrai sempre ritornare da me

Se ti dimentichi te com’eri

Quando non c’ero tra i tuoi pensieri

E comunque andrà

L’addio non è una possibilità

Non è una possibilità.

Testo via: Sorrisi.com