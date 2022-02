Sanremo 2022: scaletta 1 febbraio e ospiti

Partirà stasera, 1 febbraio, il Festival di Sanremo 2022, che durerà fino al 5 febbraio 2022. Come ormai di consueto, la kermesse sarà in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, che ne è anche direttore artistico. Al suo fianco troveremo cinque co-conduttrici, una per serata: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli. Stasera sarà la volta dell’attrice Ornella Muti.

Ospiti Sanremo 1 febbraio 2022

La prima serata del Festival di Sanremo vedrà alternarsi sul palco: lo showman Fiorello, i vincitori della scorsa edizione e dell’Eurovision Song Contest Måneskin, il gruppo italiano di respiro internazionale Meduza, il tennista Matteo Berrettini, i protagonisti di Don Matteo Raoul Bova e Nino Frassica, l’attore Claudio Gioè. In collegamento anche Colapesce e Dimartino.

Scaletta 1 febbraio 2022 in ordine di uscita

Saranno 25 gli artisti in gara, 3 dei quali provenienti da Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno al giudizio della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web alla quale si aggiungeranno anche la giuria “Demoscopica 1000”, al suo debutto, e il tradizionale Televoto. La prima serata di stasera vedrà salire sul palco 12 artisti:

1. Achille Lauro – Domenica (testo)

2. Yuman – Ora e qui (testo)

3. Noemi – Ti amo non lo so dire (testo)

4. Gianni Morandi – Apri tutte le porte (testo)

5. La Rappresentante di Lista – Ciao ciao (testo)

6. Michele Bravi – Inverno dei fiori (testo)

7. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare (testo)

8. Mahmood e Blanco – Brividi (testo)

9. Ana Mena – Duecentomila ore (testo)

10. Rkomi – Insuperabile (testo)

11. Dargen D’Amico – Dove si balla (testo)

12. Giusy Ferreri – Miele (testo)

Ricordiamo che la serata sanremese, durante la diretta, sarà visibile anche in streaming a questo link.