Questa sera, venerdì 21 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Safe House – Nessuno è al sicuro. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Safe House – Nessuno è al sicuro – Trama

Il film “Safe House – Nessuno è al sicuro” è un thriller d’azione del 2012, diretto da Daniel Espinosa. La storia ruota attorno a Matt Weston (Ryan Reynolds), un giovane agente della CIA che gestisce una “safe house” (un rifugio segreto) a Cape Town, in Sudafrica. Matt è frustrato dal suo ruolo di “custode” e aspira a missioni più importanti.

La sua routine cambia drasticamente quando gli viene affidato Tobin Frost (Denzel Washington), un ex agente della CIA diventato un pericoloso fuggitivo. Frost, latitante da oltre un decennio, è stato catturato dopo aver acquisito un microchip contenente segreti compromettenti che minacciano di destabilizzare l’agenzia.

Poco dopo l’arrivo di Frost nella safe house, un gruppo di mercenari attacca il rifugio, uccidendo tutti gli agenti presenti tranne Matt, che riesce a fuggire portando con sé il prigioniero.

I due, costretti a collaborare nonostante la reciproca diffidenza, si ritrovano braccati in una corsa contro il tempo per sopravvivere. Matt deve capire chi ha ordinato l’attacco – terroristi o membri corrotti della stessa CIA – mentre Frost, astuto e manipolatore, sfrutta la situazione per i propri scopi. Tra inseguimenti spettacolari, sparatorie e tradimenti, il film esplora un intricato gioco di spie in cui nessuno è davvero al sicuro e le alleanze si sgretolano rapidamente.

Safe House – Nessuno è al sicuro – Cast

Denzel Washington interpreta Tobin Frost, l’ex agente della CIA carismatico e senza scrupoli. Washington, noto per la sua intensità, si è preparato al ruolo sottoponendosi volontariamente a simulazioni di tortura (come il waterboarding) per rendere autentica la sua performance.

Ryan Reynolds è Matt Weston, la giovane recluta della CIA inesperta ma determinata. Reynolds offre un’interpretazione solida, bilanciando vulnerabilità e crescita del personaggio.

Vera Farmiga interpreta Catherine Linklater, un’agente senior della CIA fredda e calcolatrice, coinvolta nella gestione dell’interrogatorio di Frost.

Brendan Gleeson è David Barlow, il supervisore di Matt, un veterano dell’agenzia con un ruolo ambiguo nella vicenda.

Sam Shepard interpreta Harlan Whitford, un alto funzionario della CIA che supervisiona l’operazione.

Rubén Blades è Carlos Villar, un contatto di Frost che aggiunge mistero alla trama.

Nora Arnezeder interpreta Ana Moreau, la fidanzata di Matt, un personaggio collaterale ma importante per il suo sviluppo emotivo.

Robert Patrick è Daniel Kiefer, un agente operativo della CIA coinvolto nell’interrogatorio iniziale.

