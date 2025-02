Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 26 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Ricatto d’amore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Ricatto d’amore – Trama

“Ricatto d’amore” (titolo originale: The Proposal) è una commedia romantica del 2009, diretta da Anne Fletcher, che va in onda su Rai 1. Il film racconta la storia di Margaret Tate, una potente e temuta editor di una casa editrice di New York, interpretata da Sandra Bullock. Margaret, di origine canadese, rischia la deportazione quando il suo visto scade. Per evitare di essere rimpatriata e perdere la sua brillante carriera, convince il suo assistente, Andrew Paxton (Ryan Reynolds), a fingere di essere il suo fidanzato e a sposarla. Andrew, stanco delle continue pretese del suo capo, accetta solo a condizione di ottenere una promozione.

La coppia si reca in Alaska per incontrare la famiglia di Andrew, un viaggio che porta a situazioni esilaranti e imbarazzanti. Tra equivoci, una famiglia eccentrica e un agente dell’immigrazione sospettoso, i due protagonisti iniziano a scoprire che i loro sentimenti potrebbero non essere del tutto finti. Il film si sviluppa con un mix di humor e momenti toccanti, culminando in un finale romantico che vede Margaret e Andrew confessarsi il loro amore reciproco davanti ai colleghi, decidendo di sposarsi davvero.

Ricatto d’amore – Cast

Sandra Bullock – Margaret Tate: un’editrice cinica e autoritaria che trova una nuova prospettiva grazie all’amore.

Ryan Reynolds – Andrew Paxton: l’assistente paziente e ambizioso che si ritrova coinvolto nel piano di Margaret.

Mary Steenburgen – Grace Paxton: la madre affettuosa e accogliente di Andrew.

Craig T. Nelson – Joe Paxton: il padre di Andrew, pragmatico ma di buon cuore.

Betty White – Nonna Annie: la nonna vivace e ironica di Andrew, un personaggio memorabile.

Denis O’Hare – Mr. Gilbertson: l’agente dell’immigrazione determinato a smascherare la farsa.

Malin Akerman – Gertrude: l’ex fidanzata di Andrew, dolce e comprensiva.

Oscar Nuñez – Ramone: un tuttofare dell’Alaska che aggiunge comicità al film.

