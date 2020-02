Quelli che il calcio, gli ospiti del 23 febbraio 2020

Oggi, domenica 23 febbraio 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti, come Adriano Panatta, Dario Vergassol, Sara Piccinini e Francesco Montanari. In studio, inoltre, Federico Russo ed Emanuele Dotto.

La sfida della settimana vedrà invece Paolo Kessissoglu sfidare sulla pista del velodrono Vigorelli l’ex campione Paolo Bettini, mentre Enrico Lucci sarà in collegamento da Viareggio per raccontare il carnevale con Justine Mattera, Gigi Sammarchi, Floriana Secondi ed un ospite a sorpresa.

Paride Coccio, invece, sarà in collegamento dal carnevale di Ivrea, mentre Melissa Greta Marchetto introdurrà l’ospite musicale, ovvero Bugo, che canterà “Sincero”, brano presentato con Morgan al Festival di Sanremo. Non mancherà la comicità di Ubaldo Pantani, che proporrà Massimo Giletti; di Brenda Lodigiani, che sarà Sveva Sagramola e di Liliana Fiorelli, che sarà Elettra Lamborghini.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, l’emergenza Coronavirus ha portato la Serie A a sospendere alcune delle partite di oggi che sarebbero dovute essere seguite dal programma, come Sassuolo-Atalanta, Genoa-Parma e Verona-Cagliari. Ci sarà spazio, quindi, solo per l’anticipo Genoa-Lazio, con Antonio Ornano e Tania Zamparo.

Quelli che il calcio 2020, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.