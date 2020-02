Coronavirus – salta il posticipo Inter-Sampdoria per Sky. Rinviate anche Sassuolo-Atalanta e Verona-Cagliari

Vista l’evoluzione del numero dei contagi da Coronavirus, il Consiglio dei Ministri ha varato un pacchetto di misure per contenere il fenomeno.

Le misure coinvolgeranno anche la Serie A con il rinvio di 3 incontri della venticinquesima giornata: stiamo parlando di Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Sassuolo-Atalanta e soprattutto il posticipo Inter-Sampdoria.

Verona-Cagliari era in programma sulla piattaforma DAZN, mentre le altre due gare erano in programma su Sky, che quindi perderà – in questo turno – il posticipo domenicale.

