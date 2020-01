Quelli che il calcio, gli ospiti del 12 gennaio 2020

Oggi, domenica 12 gennaio 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti, come Francesco Paolantoni, Olcese e Margiotta, Adriano Panatta, Rocco Tanica, Nicole Murgia, l’inventore del Fantacalcio Riccardo Albini ed Alessia Zecchini, recordista mondiale di apnea sott’acqua, protagonista anche di una sfida con Bizzarri.

Enrico Lucci, invece, sarà in collegamento da Milano con Enzo Miccio per scoprire le nuove tendenze della moda maschile. L’ospite musicale sarà Brunori Sas, che canterà “Per due che come noi”, singolo che anticipa il nuovo album “Cip!”. Ubaldo Pantani proporrà l’imitazione di Paolo Del Debbio.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, per l’anticipo Udinese-Sassuolo ci sarà Bruno Pizzul, per Fiorentina-Spal ci saranno Riccardo Fogli e Igles Corelli; per Sampdoria-Brescia, invece, Dario Vergassola e Gigi Cagni; per Torino-Bologna la Tribuna politica fra gli onorevoli Laura Ravetto di Forza Italia e Luca Rizzo Nervo del Partito Democratico.

Quelli che il calcio 2019, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.