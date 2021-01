Il 17 gennaio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la decima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nella decima puntata, tra gli ospiti in studio: Stefano De Martino, conduttore di Stasera tutto è possibile, che i conduttori metteranno alla prova sul suo stesso programma. Un altro gioco vedrà protagonista Adriano Panatta, mentre con Fiona May, tifosa viola d’eccezione, si rivivranno i grandi momenti della sua carriera sportiva. Il tutto sarà condito dalle battute irriverenti di Dario Vergassola e dalla simpatia del bergamasco Omar Fantini.

Enrico Lucci racconterà l’ultima moda del momento: allevare galline in casa; Francesca Brienza e il Signor Opisso di Enzo Paci partiranno per Rieti, dove a riceverli ci sarà la campionessa di salto con l’asta Roberta Bruni. Nella settimana in cui si è aperta la crisi di governo, si entrerà anche nei retroscena dei fragili equilibri di maggioranza grazie a Rocco Casalino e Nicola Porro (Ubaldo Pantani).

I telespettatori ritroveranno poi due conduttrici Rai come Serena Bortone (Barbara Foria) e Sveva Sagramola di Geo&Geo (Brenda Lodigiani). Spazio alla scienza con l’intervista al virologo Bassetti di Genova (Kessisoglu) e alla letteratura con gli interventi di Gustavo delle Noci (Toni Bonji).

La domenica di calcio comincerà dallo stadio Maradona di Napoli, dove all’ora di pranzo la Fiorentina, squadra del cuore di Fiona May, affronterà gli azzurri “di” Fabrizio Rocca, che racconterà dalla tribuna l’ultima mezzora di partita. Alle 15 altre due gare: Crotone-Benevento, con Marcello Cirillo e il comico Carmine Del Grosso; e il derby emiliano Sassuolo-Parma, con la neroverde Sara Peluso e lo scrittore Paolo Nori.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.