Il 24 gennaio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda l’undicesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nell’undicesima puntata, saranno ospiti due atleti del passato e del presente dello sport azzurro: Massimiliano Rosolino, pluricampione di nuoto, e l’arrampicatrice Federica Mingolla. Sarà però l’attualità calcistica a tenere impegnati gli ospiti, perché tra mezzogiorno e il primo pomeriggio saranno impegnate Juventus e Napoli, entrambe reduci della Supercoppa di metà settimana.

Se ne parlerà con il comico partenopeo Francesco Paolantoni e con il milanista Francesco Mandelli, prestando attenzione anche alle ultime novità del calciomercato, mentre Adriano Panatta racconterà aneddoti e darà consigli di vita nella sua rubrica dedicata all’eleganza.

Uno stile di vita del tutto inusuale è invece quello che Enrico Lucci esplorerà a Fabriano immergendosi nella comunità degli asceti dell’alimentazione, i respiriani e, poi, seguirà l’allenamento di una campionessa delle piste d’atletica, Ottavia Cestonaro, intervistata da Francesca Brienza e dal Signor Opisso di Enzo Paci.

Sempre divisi tra calcio e giornalismo politico i personaggi di Ubaldo Pantani, che questa domenica proporrà l’inedito Stefano Pioli, mister del Milan, oltre ai collaudati Nicola Porro e Sigfrido Ranucci. Appariranno volti noti del piccolo schermo grazie alle imitazioni di Serena Bortone (Barbara Foria) e della contessa De Blanck (Brenda Lodigiani), insieme a quelli surreali come lo scrittore immaginario di Toni Bonji.

Dopo l’anticipo fra Juventus e Bologna, raccontato a Torino dagli inviati Max Pisu, comico bianconero, e Davide Cassani, ct emiliano della nazionale di ciclismo, si seguiranno le due partite delle 15: Verona-Napoli con l’attrice Clizia Fornasier e il giornalista Fabrizio Rocca; e Genoa-Cagliari con l’ex bomber Roberto Pruzzo e lo scrittore sardo Flavio Soriga.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.