Quelli che il calcio, gli ospiti del 6 dicembre 2020

Il 6 dicembre 2020, alle 14:00 su Raidue, va in onda la quinta puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nella quinta puntata, ci sarà un confronto tra due tennisti: il campione di oggi Fabio Fognini, che ha appena pubblicato la sua autobiografia “Warning. La mia vita tra le righe”, e il campione di ieri Adriano Panatta. Tra le righe saranno anche le battute di due ospiti ironici come il partenopeo Francesco Paolantoni e l’attore, romano e romanista, Stefano Fresi.

Insieme a loro, in studio, anche Clizia Fornasier, attrice e tifosa dell’Hellas. Il pubblico godrà della compagnia dell’inviato Enrico Lucci, spedito in Brianza a coccolare varie famiglie di affettuosi maialini domestici. Ci impegneremo, però, anche intellettualmente con il nuovo personaggio comico di Toni Bonji, un affermato scrittore, e guarderemo all’attualità, politica e sanitaria, con le riflessioni del dottor Bassetti (Kessisoglu), dei giornalisti Sigfrido Ranucci e Nicola Porro (Ubaldo Pantani) e di un’inalberata rappresentante del popolo delle mamme (Barbara Foria). Brenda Lodigiani ci porterà invece nel mondo dell’aristocrazia televisiva trasformandosi nella contessa De Blanck.

Saranno tre le gare della domenica pomeriggio che seguiremo con gli inviati negli stadi: Parma-Benevento sarà commentata dall’emiliana Michela Coppa e dal comico campano Carmine Del Grosso; al servizio della cronaca di Roma-Sassuolo la competenza della giornalista giallorossa Francesca Brienza e di Sara Piccinini, lady Peluso; per Udinese-Atalanta il cantante comico Ruggero dei Timidi a tifare bianconeri e lo sfegatato Omar Fantini per i bergamaschi.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.