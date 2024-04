Quando va in onda Il Clandestino? La prossima puntata slitta di una settimana

Seguici su Whatsapp - Telegram

Edoardo Leo salta un turno. Il Clandestino, la nuova fiction di Raiuno diretta da Rolando Ravello di cui è il protagonista, non va infatti in onda questa settimana, nonostante inizialmente dovesse accadere.

La messa in onda della quarta puntata della serie, infatti, era prevista per domani, martedì 30 aprile 2024, dal momento che questa sera, 29 aprile, andrà in onda Viva la danza, con Roberto Bolle, in occasione della Giornata Mondiale della Danza di oggi.

Ma alla fine Raiuno ha cambiato idea, probabilmente preferendo non controprogrammare l’andata di semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, che andrà in onda su Canale 5. Ecco che, quindi, al suo posto domani andrà in onda la replica di Digitare il codice segreto, film-tv del ciclo Purché finisca bene.

Ma quando va in onda Il Clandestino? Per rivedere la fiction con Leo, Hassani Shapi, Alice Arcuri e Fausto Maria Sciarappa, bisognerà aspettare una settimana: la quarta puntata è infatti prevista per lunedì 6 maggio. Secondo Davide Maggio, poi, le ultime due puntate (la quinta e la sesta) andranno in onda in un’unica settimana, lunedì 13 e martedì 14 maggio.

Una programmazione insolita, dal momento che raramente una fiction Rai si ferma per così tanto tempo (ad eccezione di quelle che si devono interrompere per il Festival di Sanremo): un modo per proteggere una fiction da una concorrenza forte, ma anche un rischio, dal momento che il pubblico potrebbe perdere l’abitudine dell’appuntamento settimanale e causare un calo di ascolti.