Piazzapulita: anticipazioni 20 gennaio 2022

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 20 gennaio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: la corsa a ostacoli verso il Quirinale, tra covid e divisioni sui candidati. L’ondata di omicron, la convivenza con il virus e l’allarme per il rinvio degli interventi chirurgici.

PiazzaPulita: ospiti 20 gennaio 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Giudice Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; Vittorio Sgarbi; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti e Alessandra Sardoni. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 20 gennaio 2022, alle 21.15 circa su La7.