Piazzapulita: anticipazioni 18 novembre 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 18 novembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: neonazisti che sfilano per le strade di Varsavia e migranti respinti con i cannoni ad acqua al confine tra Polonia e Bielorussia: nel programma un reportage sulla tragedia che si consuma alle porte dell’Europa. Poi il dibattito sulle restrizioni, mentre cresce il rischio di una nuova ondata di contagi. È giusto imporle solo ai no-vax come chiedono alcuni Presidenti di Regione?

PiazzaPulita: ospiti 18 novembre 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professore ordinario dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il Ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani e i giornalisti Mario Calabresi e Federico Rampini. Non mancheranno il nuovo racconto di Stefano Massini e la nuova rubrica #PiazzaSelvaggia, curata da Selvaggia Lucarelli.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 18 novembre 2021, alle 21.15 circa su La7.