Piazzapulita: anticipazioni 5 novembre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 5 novembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: Trump o Biden? La più avvincente sfida politica della storia americana sarà seguita minuto per minuto dal programma. Inoltre, ancora inchieste e reportage dell’emergenza covid in Italia.

PiazzaPulita: ospiti 5 novembre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il filosofo Massimo Cacciari; il Direttore del Reparto di Geriatria del Policlinico Gemelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico Roberto Bernabei; i giornalisti Mario Calabresi, Peter Gomez, Selvaggia Lucarelli, Massimo Nava, Mariangela Pira e Federico Rampini. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 5 novembre, alle 21.15 circa su La7.