Piazzapulita: anticipazioni 18 marzo 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 18 marzo, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la sospensione del vaccino Astrazeneca e l’attesa pronuncia dell’EMA; l’Italia che sarà e le sfide che il Governo Draghi deve affrontare.

PiazzaPulita: ospiti 18 marzo 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; l’ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) Guido Rasi; lo scrittore Paolo Giordano; i giornalisti Massimo Gramellini, Angela Mauro e Antonio Padellaro; il Presidente dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il fondatore di Kairos e scrittore Guido Maria Brera; il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco e Beatrice Lorenzin (PD). Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 18 marzo 2021, alle 21.15 circa su La7.