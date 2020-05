Petrolio Antivirus: la puntata del 9 maggio 2020

Questa sera, 9 maggio 2020, alle 21:05, su Raidue va in onda una nuova puntata di Petrolio Antivirus, il programma condotto da Duilio Giammaria che in queste settimana si sta occupando esclusivamente dell’emergenza Coronavirus.

Petrolio Antivirus, 9 maggio 2020

La puntata di questa sera si occuperà della prima settimana di Fase 2 e di come il sistema sanitario in questi mesi si sia dotato degli strumenti adatti per effettuare i test, il tracciamento e la terapia. Si parlerà anche del ritorno al lavoro di quattro milioni e mezzo di italiani, così come di quelle attività ancora chiuse: in particolare, uno sguardo sarà rivolto al settore del turismo, al centro dell’economia italiana.

Spazio anche al vaccino, ancora lontano, ed alle terapie che nel frattempo si possono utilizzare, ma anche delle nuove frontiere della ricerca. Sul fronte internazionale, si analizzerà lo scontro sempre più aspro tra Stati Uniti e Cina e sulle pesanti accuse dei primi verso la seconda.

Ospiti saranno Maurizio Molinari, direttore di “La Repubblica”; Carlo Alberto Carnevale Maffé, economista e docente presso la Bocconi School of Management; Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova; l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta; Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Michele Emiliano, Governatore Regione Puglia; Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte; Alan Friedman, giornalista; Alberto Forchielli, imprenditore; Rosalba Giugni, presidente dell’associazione Marevivo; Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ed i corrispondenti Rai da Parigi e Pechino

Petrolio Antivirus: streaming

E’ possibile vedere Petrolio Antivirus in streaming sul sito ufficiale della Rai, mentre da domani sarà possibile vederlo nella sezione Guida Tv/Replay o Programmi.

Petrolio Antivirus: Facebook e Twitter

Sui social, sarà possibile commentare la trasmissione sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, all’account @PetrolioRai.