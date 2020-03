Petrolio Files – Antivirus, oggi su Raidue: la puntata del 21 marzo 2020

Questa sera, 21 marzo 2020, alle 21:05, su Raidue va in onda una nuova puntata di Petrolio Files, il programma condotto da Duilio Giammaria, andato in onda nelle stagioni scorse su Raiuno. La puntata, in diretta, si occuperò dell’emergenza Coronavirus.

Petrolio Files: Antivirus

Nella settimana cruciale della battaglia contro quella che è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una pandemia, si parlerà, tra le altre cose, della curva del contagio, della gestione dei tamponi, della capacità di isolare i casi sospetti e con chi sono stati in contatto, gli asintomatici, delle misure straordinarie chieste agli italiani e del punto sui vaccini e sulle terapie.

Il programma racconterà anche le storie degli italiani che, in prima linea, combattono contro il Coronavirus. Nessuno è al sicuro, finché non lo saremo tutti. Tutti nella stessa barca. Interverranno nel corso della puntata: Walter Ricciardi, consigliere dell’Oms; Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano; Antonella Viola, immunologa della Città della Speranza di Padova; Sergio Romagnani, professore di immunologia dell’Università di Firenze; Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare in Lombardia; Gaia Panina, direttore medico di Novartis; Antonio Di Bella, direttore di RaiNews24; Massimo Girardis, primario di terapia intensiva al Policlinico di Modena, e i corrispondenti Rai da Parigi, New York, Berlino, Londra e Pechino.

Petrolio Files, Antivirus: streaming

E’ possibile vedere Petrolio Files-Antivirus in streaming sul sito ufficiale della Rai, mentre da domani sarà possibile vederlo nella sezione Guida Tv/Replay o Programmi.

Petrolio Files, Antovirus: Facebook e Twitter

Sui social, sarà possibile commentare la trasmissione sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, all’account @PetrolioRai.