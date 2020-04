Petrolio Antivirus: la puntata del 25 aprile 2020

Questa sera, 25 aprile 2020, alle 21:05, su Raidue va in onda una nuova puntata di Petrolio Antivirus, il programma condotto da Duilio Giammaria che in queste settimana si sta occupando esclusivamente dell’emergenza Coronavirus.

Petrolio Antivirus, 25 aprile 2020

La puntata di questa sera non può non ricordare la Festa della Liberazione: 75 anni fa l’Italia veniva liberata dal nazifascismo, mentre oggi l’Italia cerca di essere liberata dal Coronavirus, che per la prima volta ci costringe a non festeggiare nelle piazze ma a distanza, cercando però sempre di ricordare questa celebrazione.

Si parlerà anche della Fase 2, degli equilibri economici e politici nati con il secondo Dopoguerra che si rivelano fragili e delle ultime scoperte scientifiche. Inoltre, saranno proposti in esclusiva alcuni estratti del documentario di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani “The Forgotten Front”, sulla resistenza di Bologna.

Tra gli ospiti, Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che commenterà in esclusiva le immagini del film documentario “Starman”; Giacomo Gorini, immunologo dello Jenner Institute di Oxford; Pierluigi Lopalco, epidemiologo e igienista dell’Università di Pisa; Paolo Mieli, giornalista e saggista; Alessandro Barbero, ordinario di storia medievale all’Università del Piemonte Orientale; Nathalie Tocci, politologa dell’Istituto Affari Internazionali; Salvatore Dama, giornalista di Libero; Simona Siri Gerstein, giornalista del Washington Post e Vanity Fair ed i corrispondenti Rai di Londra, Pechino, Berlino, New York, Parigi.

