Questa sera, lunedì 28 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Paradise City. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Paradise City – Trama

“Paradise City” è un thriller d’azione che ci porta nelle isole Hawaii. La storia ruota attorno al cacciatore di taglie Ian Swan (interpretato da Bruce Willis), che viene dato per morto dopo essere scomparso nelle acque di Maui. Suo figlio, Ryan, insieme all’ex partner del padre e a una detective locale, decide di indagare sulla sua scomparsa e di vendicare la sua morte.

Mentre cercano gli assassini, i protagonisti si imbattono in un potente e spietato boss locale con cui Ian aveva un conto in sospeso. La ricerca della verità si trasforma in una pericolosa caccia all’uomo, piena di colpi di scena e scontri violenti.

Paradise City – Cast

Bruce Willis nei panni di Ian Swan, il cacciatore di taglie.

John Travolta interpreta un misterioso personaggio legato al passato di Ian.

Stephen Dorff, Blake Jenner e Noel Gugliemi completano il cast principale.