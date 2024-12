Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 12 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Odio l’estate. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Odio l’estate – Trama

Il film segue le vicende di tre amici di lunga data, Aldo, Giovanni e Giacomo, che decidono di trascorrere le vacanze estive insieme alle rispettive famiglie in una casa affittata al mare. Quello che sembrava essere l’inizio di un periodo di relax e divertimento si trasforma ben presto in una serie di gag esilaranti e situazioni comiche, dovute ai caratteri molto diversi dei tre amici e delle loro famiglie.

Odio l’estate – Cast

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti: Interpretano se stessi, come sempre, dando vita a una serie di gag e battute che hanno fatto la storia del trio comico.

Lucia Mascino: Interpreta Barbara, la moglie di Giacomo.

Carlotta Natoli: Interpreta Paola, la moglie di Giovanni.

Maria Di Biase: Interpreta Carmen, la moglie di Aldo.

