Nove Comedy Club con Teo Mammucari stasera su NOVE (streaming)

Nove Comedy Club è una serie comica la cui quinta puntata va in onda in chiaro su Nove stasera, giovedì 1 febbraio 2024, alle ore 21,25 in prima tv. Protagonista della serata, Teo Mammucari con il suo show Sarà capitato anche a voi.

Nove Comedy Club – Teo Mammucari

Teo Mammucari, in uno dei suoi monologhi nello spettacolo “Sarà capitato anche a voi”, parla delle situazioni imbarazzanti che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita. Tra le tematiche affrontate un viaggio in Brasile, quando si fa la fila alla cassa e si scopre di aver dimenticato il portafoglio, quando si deve fare una presentazione in pubblico e si dimentica tutto quello che si doveva dire, quando si va a un appuntamento e si sente un peto, quando si cade davanti a tutti.

Mammucari affronta queste situazioni con il suo tipico humour, rendendole meno imbarazzanti e più divertenti.

Ecco un estratto del suo monologo:

“Quante volte vi è capitato di fare la fila alla cassa e di scoprire di aver dimenticato il portafoglio? Io lo faccio sempre. E in quei momenti mi sento come un ladro. Mi sento in colpa, mi sento male. Mi sento come se avessi rubato qualcosa alla persona dietro di me. E poi c’è l’imbarazzo. Non sai cosa fare. Non sai come giustificarti. Non sai come scusarti. E quindi ti senti come un verme.

E poi c’è l’appuntamento. L’appuntamento con la persona che ti piace. L’appuntamento che aspetti da giorni. L’appuntamento che hai programmato con cura. E poi, quando finalmente arriva il momento, ti senti un idiota. Non sai cosa dire, non sai cosa fare. Ti senti come se fossi in un film muto. E poi, per di più, ti capita di sentire un peto. Un peto fragoroso, che rimbomba per tutta la sala. E in quel momento ti senti morire. Ti senti come se la terra ti si aprisse sotto i piedi. E poi, per finire, c’è l’imbarazzo. L’imbarazzo che ti fa arrossire, che ti fa sudare, che ti fa sentire un verme.”

Ecco il promo dello show.