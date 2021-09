Lunedì 27 settembre 2021 va in onda la seconda puntata della quarta stagione di Little Big Italy, dedicata a Madrid, capitale di Spagna. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione dedicata all’Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat sono Giovanna, Stefano e Fosco; i ristoranti in gara sono Mancini, Den Gamle Och Havet e Ciccio’s. La vittoria alla fine andrà al Ristorante Mancini.

Little Big Italy in Streaming: Stoccolma

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discoveryplus il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.

Tra ristoratori ci si dà sempre una mano 🤝#LittleBigItaly con @panellafra – lunedì sera alle 21:25 in prima TV alle 21:25 sul NOVE.

Guardalo ora su @discoveryplusIT 👉 https://t.co/0bGLdwxBv1 pic.twitter.com/NdI78R1DO8 — NOVE (@nove) September 24, 2021