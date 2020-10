Riaccendiamo i Fuochi su NOVE con Francesco Panella: puntate e streaming

Riaccendiamo i Fuochi è un programma tv della categoria reality in onda su canale Nove la cui prima stagione prende il via lunedì 26 gennaio 2020. Il ristoratore romano Francesco Panella, che conosciamo bene come volto dell’emittente e protagonista di Little Big Italy, cerca di riavviare le attività di ristoranti in crisi anche per via del covid. Lo schema è un ibrido tra Cucine da Incubo con Cannavacciuolo e Spie al Ristorante. Qui Panella infiltrerà un esperto di cucina, che da cliente si renderà cointo della situazione per poi consultarsi con lo chef e intervenire con decisione.

Chi sono i clienti infiltrati

Gli esperti infiltrati della prima edizione saranno Allan Bay, giornalista e critico gastronomico del Corriere della Sera; Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana; lo chef Arcangelo Dandini; Andrea Grignaffini, critico gastronomico del gruppo L’Espresso e Bernardo Toccafondi, social media manager di Eataly Net).

Riaccendiamo i Fuochi – Orari e Canale

In questa prima stagione Riaccendiamo i Fuochi va in onda su NOVE (canale 9 DTT) ogni lunedì alle 21,30 circa a partire dal 26 ottobre 2020. Ogni episodio dura circa due ore e viene replicato il sabato alle 18,00. Il primo episodio andrà in onda in contemporanea anche su Real Time (canale 31 DTT).

Riaccendiamo i Fuochi Dplay- Puntate e Conduttore

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. Come illustrato sopra, il giudice e conduttore del programma è Francesco Panella.

Chi è Francesco Panella

Soprannominato The Brooklyn Man, dall’omonima e fortunata trasmissione che ha condotto per anni su Gambero Rosso Channel, Panella è partito dal ristorante di famiglia, l’Antica Pesa, collocato a Trastevere, per conquistare l’America e il mondo con un locale newyorchese dallo stesso nome. Ha trasferito le sue esperienze in un libro dal titolo Brooklyn Man: una guida insolita alla cucina di New York e molto di più, edito da Newton Compton e Gambero Rosso. Volto noto del gruppo Discovery, è alla sua seconda esperienza televisiva su NOVE dopo Little Big Italy.

Riaccendiamo i Fuochi – Streaming

Stagione 1 – 2020

Prima puntata: Ristorante Bagutto di Milano