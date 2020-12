Non è l’Arena, ospiti stasera, 6 dicembre 2020

Questa sera, domenica 6 dicembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la decima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 6 dicembre 2020

Spazio all’emergenza sanitaria, con il giallo del dossier della sezione di Venezia dell’Oms che faceva riferimento al mancato aggiornamento del Piano Pandemia, risalente al 2006, pubblicato e scomparso nel giro di ventiquattr’ore. In studio, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Bassetti e Consuelo Locati, avvocato che rappresenta l’associazione dei familiari delle vittime del Coronavirus del Bergamasco.

Prosegue, poi, l’inchiesta sulla gestione dell’emergenza in Campania e sull’ospedale modulare del Ruggi di Salerno: a parlarne, oltre a Cecchi Paone e Sileri, anche Sandra Amurri, Tommaso Cerno, Maria Luisa Iavarone, Michele Sarno e Luigi Greco.

Un’altra inchiesta, invece, tornerà in Sicilia, tornata zona gialla, ma dove i numeri sembrano non essere chiari: se ne discuterà con Sileri, Cerno, Alessandra Moretti, Luigi De Magistris, Pierino Di Silverio e Cateno De Luca. Anche la Calabria sarà al centro della puntata, con riferimento a come la politica locale sta gestendo l’emergenza: un dibattito a cui parteciperanno Cecchi Paone, la Amurri e Lino Polimeni. Infine, parlerà ancora Daniele Leali, dj ed amico di Alberto Genovese, al centro in queste settimane di un caso di cronaca che lo vede accusato di violenza sessuale. In studio a parlarne, Nunzia De Girolamo e Luca Telese.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.