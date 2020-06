Non è l’Arena, ospiti stasera, 7 giugno 2020

Questa sera, domenica 7 giugno 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentaquattresima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 7 giugno 2020

Nel faccia a faccia della puntata, Giletti intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Si parlerà poi della Fase 3 e della riapertura tra Regioni, così come della possibilità di una seconda ondata dell’epidemia in autunno, con Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Nino Cartabellotta e Gianfilippo Bancheri.

Si parlerà poi della scarcerazione dei boss, del caso Dap e del ministro Bonafede, ma anche delle dichiarazioni dell’ex Pm Luigi De Magistris contro il Csm, con Luca Telese, Nunzia De Girolamo, Luigi De Magistris, Alessandro Sallusti e Sandra Amurri.

Infine, sarà proposta un’inchiesta su cosa succederà a Roma dopo la scarcerazione, a causa dell’emergenza sanitaria, due componenti illustri del clan dei Casamonica, che sarà commentata da Francesca Fagnani, Alfonso Sabella ed Angelo Oliva.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.