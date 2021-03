Non è l’Arena, ospiti stasera, 28 marzo 2021

Questa sera, domenica 28 marzo 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiduesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 28 marzo 2021

Il programma, innanzitutto, si occuperà del caos della campagna vaccinale in Lombardia, dove la Regione ha azzerato i vertici di Aria, l’azienda che si stava occupando della gestione delle prenotazioni per la somministrazione delle dosi. In studio, a parlarne, Mario Mazzoleni, ex consigliere di amministrazione di Aria Spa ed il giornalista Alessandro Milan.

Sempre a proposito di vaccini, ci si sposterà in Toscana, dove la percentuale di over80 vaccinati è molto bassa e dove ha fatto scalpore l’annuncio di Andrea Scanzi di essersi vaccinato in quanto “riservista”. Se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Sandra Amurri e il virologo Fabrizio Pregliasco, mentre in collegamento ci sarà la leggenda del calcio Ricky Albertosi, che è tra gli anziani in attesa del vaccino.

Con Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa, Sileri, Telese, Maria Rita Gismondo e Marc Botenga, inoltre, si discuterà dei dubbi causati da Astrazeneca e del mistero delle 29 milioni di dosi trovate ad Anagni e di cui nessuno era a conoscenza.

In collegamento con Milano e Salerno, inoltre, Giletti darà spazio alla voce dei ristoratori, categoria tra le più colpite dall’emergenza, parlandone con Guido Crosetto, Vauro, Alessia Morani, lo chef Giorgio Locatelli e Mauro Guidi. Infine, prosegue l’inchiesta sui Casamonica: se ne parlerà con Francesca Fagnani e Nello Trocchia.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.