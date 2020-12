Non è l’Arena, ospiti stasera, 20 dicembre 2020: Ranieri Guerra dell’Oms e Pierpaolo Sileri

Questa sera, domenica 20 dicembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda l’undicesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 20 dicembre 2020

Massimo Giletti torna ad occuparsi di pandemia, intervistando in esclusiva Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui parteciperà anche il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Il programma si occuperà anche del piano pandemico italiano e del dossier a suo proposito della sezione di Venezia dell’Oms.

Inoltre, si parlerà anche della campagna di vaccinazioni, con attenzione su come l’Italia si sta preparando e su quali siringhe saranno utilizzate. In studio, Alessandro Cecchi Paone, Tommaso Cerno, Maria Rita Gismondo ed Alessandra Moretti.

Spazio, poi, all’Ilva di Taranto, diventata ArcelorMittal. Il programma proporrà un servizio nel rione Tamburi, raccontando il dolore di una famiglia che ha perso un bambino di cinque anni, colpito da un tumore. In studio, per parlarne, Sandra Amurri, Tommaso Cerno, Carla Luccarelli e Patrizio Mazza.

Infine, si tornerà a parlare del caso Genovese, l’imprenditore arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni durante una delle sue feste. In studio ci sarà la fidanzata di Daniele Leali, dj ed amico di Genovese, anche lui indagato ma per sostanze stupefacenti. A discuterne Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Stefania Andreoli e Giulia Sorrentino.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.