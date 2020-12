Non è l’Arena, ospiti stasera, 13 dicembre 2020

Questa sera, domenica 13 dicembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la decima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 13 dicembre 2020

La puntata di oggi tornerà ad occuparsi del piano pandemico in vigore in Italia prima dello scoppio dell’attuale emergenza sanitaria e del ruolo dell’Oms, domandandosi se il nostro Paese fosse davvero pronto a questa situazione, su cui sta indagando la Procura di Bergamo, dove i familiari delle vittime della pandemia stanno cercando la verità. In studio, Pierpaolo Sileri, Bruno Vespa, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Consuelo Locati e Floriana Bulfon.

Con Cecchi Paone e Tommaso Cerno si parlerà anche del caso Benotti e dell’affaire mascherine, per poi fare spazio all’emergenza in Campania ed alla situazione dell’ospedale modulare del Ruggi a Salerno, di cui si parlerà con Cerno, Luigi De Magistris e Luigi Greco.

Con l’assessore alla Salute della Regione Sicilia Ruggero Razza, inoltre, si commenteranno i dati della diffusione del Coronavirus, che ancora non sembrano convincere. Infine, si commenterà ancora il caso Genovese, con Nunzia De Girolamo, Luca Telese ed Annamaria Bernardini De Pace.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.