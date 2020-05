Non è l’Arena, ospiti stasera, 3 maggio 2020

Questa sera, domenica 3 maggio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 3 maggio 2020

Protagonista del faccia a faccia di questa puntata sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che commenterà l’attuale situazione politica ed economica del nostro Paese, anche e soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.

Proprio di Coronavirus si parlerà nel corso della trasmissione, con riferimento alla Fase 2 ed allo scontro tra Governo e Regioni sulle riaperture: ne discuteranno Fabrizio Pregliasco, Pierpaolo Sileri, Nunzia De Girolamo, Alessandro Cecchi Paone e Luca Telese.

Con Flavio Briatore, invece, si commenterà la situazione delle piccole e medie imprese, tra le più colpite dal lockdown. L’emergenza economica sarà al centro di un dibattito anche con Carlo Calenda, Alessandra Moretti, Daniela Santanchè e Giuseppe Ghisolfi.

Si commenterà anche la scarcerazione di alcuni boss in 41bis, polemica che ha visto anche le dimissioni di Francesco Basentini, direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Saranno mostrate immagini e documenti sullo scontro tra Dap e Tribunale di Sorveglianza di Sassari dopo la scarcerazione di Pasquale Zagaria. Ne parleranno il Capitano Ultimo, che ha arrestato Totò Riina nel 1993, Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Falcone, e Claudio Martelli, Luca Telese, Catello Maresca, Dino Giarrusso, Luigi De Magistris e Paolo Canevelli.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.