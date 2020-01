New Amsterdam, chi muore?

I telespettatori che si sono appassionati alla prima stagione di New Amsterdam, andata in onda tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 su Canale 5, stanno aspettando con curiosità le conseguenze dell’incidente stradale avvenuto nel finale della prima stagione.

Come detto dal promo in onda in questi giorni su Canale 5, infatti, uno dei personaggi non sopravviverà. Durante l’estate scorsa, negli Stati Uniti i fan della serie si sono chiesti chi potesse essere: una risposta che è giunta nel primo episodio della seconda stagione, trasmesso proprio da Canale 5 il 14 gennaio 2020.

-Attenzione: spoiler-

L’episodio, “Il tuo turno”, racconta infatti le conseguenze anche emotive dell’incidente tra le due ambulanze su cui erano a bordo Georgia (Lisa O’Hare), moglie di Max (Ryan Eggold) in attesa della loro prima figlia, la Dr.sa Sharpe (Freema Agyeman) e la Dr.sa Bloom (Janet Montgomery).

L’episodio è ambientato nel presente, ma racconta quanto successo tramite una serie di flashback. Scopriamo così che a non sopravvivere è Georgia che, arrivata in ospedale dopo aver subìto un cesareo per salvare la vita a sua figlia, ha avuto un’emorragia celebrale. La rivelazione, però, viene fatta solo a fine episodio, dal momento che durante la puntata la donna viene vista in casa a fianco del protagonista, per poi scoprire che si tratta solo di una sua immaginazione.

Nella realtà, infatti, Max corre in ospedale, dove apprende che la donna è in sala operatoria. Quando arriva, però, la donna non ce l’ha fatta.