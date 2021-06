Dal 1° giugno 2021 su Canale 5 parte la terza stagione di New Amsterdam, la serie tv ispirata al Bellevue Hospital, l’ospedale più antico degli Stati Uniti, ed alla storia dell’ex direttore sanitario Eric Manheimer.

Ma da quante puntate è composto New Amsterdam 3? In tutto, gli episodi della terza stagione sono 14 (in onda tre per serata), un ordine inferiore rispetto alle due stagioni precedenti (composte da 22 e da 18 episodi), a causa delle difficoltà e ritardi di produzione dovuti alla pandemia.

Questa, oltre che a comportare alcuni ritardi nella produzione e rallentamenti a cause delle restrizioni e delle regole da seguire, ha anche aumentato i costi per ogni singolo episodio, portando così a realizzare meno episodi rispetto al passato.

New Amsterdam 3, la trama

La terza stagione parte nel mezzo della pandemia: il New Amsterdam cerca di curare tutti, non senza difficoltà. Nonostante questo, Max Goodwyn (Ryan Eggold) continua ad essere ottimista ed a voler fare in modo che l’ospedale in cui lavora possa essere vicino a tutti i pazienti.

Nel corso della stagione, oltre a seguire l’evoluzione della pandemia sui vari personaggi, scopriremo anche le nuove vicende legate agli altri medici della serie, come la Dr.sa Sharpe (Freema Agyeman), il Dr. Kapoor (Anupam Kher), la Dr.sa Bloom (Janet Montgomery), il Dr. Reynolds (Jocko Sims) ed il Dr. Frome (Tyler Labine).

New Amsterdam, episodi

Gli episodi di New Amsterdam si possono vedere sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.