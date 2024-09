Morbius, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Morbius, interpretato da Jared Leto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Morbius – Trama

Il film “Morbius” ci introduce al Dr. Michael Morbius, un brillante scienziato affetto da una rara malattia del sangue. Determinato a trovare una cura per sé e per tutti coloro che condividono la sua condizione, Morbius intraprende una ricerca audace e pericolosa.

Attraverso esperimenti audaci, Morbius sviluppa una cura che sembra miracolosa, ma con conseguenze inaspettate. La cura lo trasforma in una creatura simile a un vampiro, dotata di straordinari poteri ma anche di una sete di sangue incontrollabile.

Il film esplora la difficile lotta interiore di Morbius, costretto a confrontarsi con la sua nuova natura e con le implicazioni morali delle sue azioni. Dovrà imparare a controllare il mostro che si cela dentro di lui, cercando di bilanciare la sua sete di sangue con il desiderio di aiutare gli altri.

Morbius – Cast

Jared Leto nel ruolo del Dr. Michael Morbius: L’attore premio Oscar interpreta il protagonista, un uomo tormentato dalla sua malattia e dalle conseguenze della sua scoperta.

Matt Smith nel ruolo di Milo: L’amico di infanzia di Morbius, anch’egli affetto dalla stessa malattia, che si trasforma in un antagonista pericoloso.

Adria Arjona nel ruolo di Martine Bancroft: Una collega e amica di Morbius, che cerca di aiutarlo a comprendere e controllare i suoi nuovi poteri.

Jared Harris nel ruolo del Dr. Nicholas Emil: Un mentore e figura paterna per Morbius.