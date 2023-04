Mazzoli e Noise – cosa ricorderemo della seconda puntata dell’Isola dei Famosi? “Possiamo fare dei buchi?”

Oggi durante lo Zoo di 105 verrà approfondita la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, dove tra i concorrenti troviamo anche Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Si è puntato molto sul fatto che due “cattivi” alla fine diventano teneroni quando si menzionano le loro mogli, le due “Stefy” che ora sono…..”Libere!” Libere!”.

Mazzoli e Noise sono stati sottoposti alla “Ruota honduregna“, con Noise che si è arreso quasi subito: “Chi è l’autore, Satana?”. Se anche uno dei due avesse resistito per tre minuti, entrambi avrebbero potuto scartare le sorprese. Mazzoli ha resistito. E le sorprese erano le mogli dei due, ma sotto forma di cartonato.

Giustamente, Ilary Blasi ha sottolineato: “Era un po’ presto per le mogli”. I due conduttori hanno avuto in regalo i due cartonati, e Mazzoli ha tirato fuori la solita botta di stile: “Possiamo fare dei buchi?”. Vladimir Luxuria da studio ha precisato: “Intendeva per appenderle”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)