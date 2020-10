Mare Fuori, quinta puntata: anticipazioni

Il 21 ottobre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda la quinta puntata di Mare Fuori, la fiction ambientata in un Istituto di pena minorile di Napoli, dove si intrecciano le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che stanno scontando la loro pena.

Nel cast della serie (qui l’elenco completo) troviamo, tra gli altri, Nicola Faupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Giacomo Giorgio (Ciro), Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paolo) e Carmine Recano (Massimo Esposito).

Mare Fuori, la quinta puntata

Episodio 9: “Legami spezzati”

Filippo appena rientrato all’IPM informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine ma è tormentato. Si riavvicina a Carmine per raccontargli quello che è successo fuori dall’IPM. Carmine si offre di aiutarlo per impedire che Ciro si vendichi di lui. Il boss infatti ha appena scoperto che il suo piano è andato male e vuole scoprire chi l’ha tradito. Pino (Ar Tem) intanto vive una sorta di gelosia per il rapporto che si sta instaurando tra Filippo e Ciro.

Episodio 10: “Le forme dell’amore”

I giorni passano e per Carmine la situazione si fa sempre più difficile. Deve uccidere Massimo altrimenti pagherà con la vita. Anche Nina e suo figlio sono in pericolo. Filippo gli è vicino e gli promette che troveranno una vita d’uscita: riesce a far ricoverare Carmine in ospedale, da lì fuggirà all’estero con i soldi e la complicità della famiglia di Filippo.

A Carmine il compito di trovare il modo di uscire dall’ospedale ed eludere il controllo della Polizia che lo piantona. Nel frattempo il piano di Carmine – convincere Ciro che sia stato Pino a far sparire la macchina – si compie. Ciro è convinto della colpevolezza di Pino e organizza una terribile vendetta, rapire l’amato cane del ragazzo, Tyson, e ucciderlo.

Mare Fuori, streaming

E’ possibile vedere Mare Fuori in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.