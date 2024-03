Mare Fuori 4: trama e streaming puntata 6, episodi 11-12

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 20 marzo 2024 è andata in onda la sesta puntata della quarta stagione della fiction Mare Fuori 4, suddivisa negli episodi 11-Tenere accesa la speranza e 12-Il Regalo.

Mare Fuori 4 – Trama Puntata 6

Episodio 11 – Tenere accesa la speranza

Massimo, furioso per essere stato tradito da Mimmo, lo costringe a rivelargli per conto di chi lavoravano gli uomini che hanno violentato Consuelo. Mimmo, disperato, confessa che tutto è stato orchestrato da Wanda. Massimo, deciso a vendicarsi, si reca da Wanda armato di pistola, ma viene fermato da Carmine che lo convince a non commettere un omicidio, ricordandogli il tipo di uomo che vuole essere. I due si abbracciano e Massimo lascia la casa di Wanda.

Carmine, furioso con Wanda, capisce che non può fidarsi di lei nonostante non sia stata direttamente coinvolta nell’aggressione a Consuelo. Wanda si giustifica dicendo di aver agito per proteggere Carmine, ma lui decide di allontanarsi da lei, trasferendosi da Beppe con Futura e promettendo di non rivederla mai più.

Sofia informa Rosa che il matrimonio è stato autorizzato e che lei e Carmine andranno a vivere in una località protetta con nuova identità. Rosa è felice per loro, anche se le dispiace dover rinunciare a rivedere Sofia. Luigi rimprovera Rosa per aver abbandonato il clan Ricci, ma lei cerca invano di convincerlo ad abbandonare la vita criminale.

Gianni fornisce ad Alina l’indirizzo di Demyan e Kubra confessa a Silvia di non amare più Pino. Raffaele confessa a Luigi di essere responsabile della morte di Alfredo e Luigi cerca di convincerlo a mantenere il segreto per proteggere Silvia.

Carmela confronta Teresa per averle portato via Edoardo e, durante una discussione, spinge Teresa a terra scoprendo che è incinta. Enrico mette in chiaro con Edoardo che non deve ripetersi una situazione del genere.

Rosa decide di rivelare a Carmela dove sono nascosti i soldi dei Ricci, sperando che possa iniziare una nuova vita lontano da Napoli con il suo bambino.

Episodio 12-Il Regalo

Angelo si costituisce alla polizia per aver rubato un’auto e investito una donna, venendo portato all’IPM. Kubra, felice per il diploma ottenuto, rivela a tutti che Beppe è suo padre, abbracciandolo. Alina evade dal carcere tuffandosi in mare dal tetto dell’IPM, sotto lo sguardo di Nunzia.

Rosa torna a casa sua con Sofia, raccogliendo i suoi effetti personali e indossando l’abito da sposa di Maria, pensando al passato e al futuro con Carmine. Tonino termina il corso di pizzeria all’IPM, mentre si prepara ad inaugurare un corso di caffè.

Alina rincontra Demyan allo zoo con la sua famiglia adottiva, decidendo di non farsi vedere e tornando all’IPM più serena. Kubra spezza il cuore a Pino, confessandogli di non amarlo più, e lui accetta la fine della loro relazione.

Massimo si scusa con Mimmo e lo convince a testimoniare contro Wanda per farla arrestare. Mimmo cambia idea e decide di collaborare, ma quando la polizia va ad arrestare Wanda, lei non è in casa.

Luigi e Raffaele si rendono conto che hanno sbagliato ad affiliarsi ai Ricci e pianificano di impossessarsi dei soldi del clan una volta scoperti. Rosa riceve la visita inaspettata di Wanda, che le consegna un pacco con un cellulare, suggerendo che sia giunto il momento di scoprire l’assassino di Don Salvatore.

