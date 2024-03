Mare Fuori 4: trama e streaming puntata 5, episodi 9-10

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 13 marzo 2024 è andata in onda la quinta puntata della quarta stagione della fiction Mare Fuori 4, suddivisa negli episodi 9-Crescere troppo in fretta e 10-C’è sempre una prima volta. La serie tv viene in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay). Qui la descrizione del programma e quante puntate sono – qui il cast.

Mare Fuori 4 – Trama Puntata 5

Episodio 9 – Crescere troppo in fretta

Rosa chiede a Sofia di trasferirla in una casa famiglia per iniziare una nuova vita con Carmine, ora che si sposeranno. Carmine chiede a Massimo di fargli da testimone di nozze, ma lui è riluttante per via della pistola scomparsa. Beppe e Sofia ipotizzano che sia stato Pietro a rubarla.

Kubra supera l’esame di maturità con un discorso appassionato sui diritti delle donne straniere.

Diego si fa prendere dal panico e rinuncia all’esame di terza media. In un momento di sconforto, bacia Kubra confessandole il suo amore, mettendola in imbarazzo. Beppe convince la commissione a posticipare l’esame di Diego.

Consuelo confessa a Beppe il coinvolgimento di Mimmo nello stupro. Beppe suggerisce di trasferirlo in un altro carcere per evitare ritorsioni da parte di Massimo. Pietro ascolta di nascosto la loro conversazione. Flashback rivelano la scoperta di Ciro che sua madre Maria è ancora viva e internata in una clinica psichiatrica.

Nunzia chiede informazioni a Gianni sulla sua amica scomparsa, Alina. Gianni confessa che è venuta in Italia per cercare il fratello. L’IPM la ritrova e la riporta in carcere. Alina si sente tradita da Gianni, mentre lui le rinfaccia di averlo manipolato.

Rosa annuncia a Carmela il suo matrimonio con Carmine e la sceglie come damigella.

Luigi, stufo di Edoardo, lo affronta e viene brutalmente picchiato. Raffaele difende il fratello e si riconcilia con lui. Luigi fa coming out davanti ai detenuti e tronca con Milos per non averlo difeso.

Pietro, armato di pistola, si confronta con Mimmo nel cortile dell’IPM, intenzionato a farsi giustizia per la madre. Mimmo non oppone resistenza.

Episodio 10 – C’è sempre una prima volta

Pietro non trova il coraggio di sparare a Mimmo, ma interviene Massimo che pretende una spiegazione. Pietro rivela che Mimmo era complice degli uomini che hanno violentato la madre. Consuelo confessa di non aver detto nulla a Massimo per paura della sua reazione e decide di non denunciare Mimmo per timore di Wanda. Diego accetta l’omosessualità di Luigi e Alina racconta a Gianni della ricerca del fratellino.

Rosa decide di abbandonare la camorra e lascia il controllo del clan a Edoardo. Carmine esce di prigione per entrare nel programma di protezione testimoni insieme a Wanda e Futura. Kubra e Pino fanno l’amore, mentre Lino confessa i suoi sentimenti a Silvia. Si scoprono dettagli sul passato di Ciro e Maria, con Ciro che prende il controllo del carcere con il suo gruppo.

Carmela scopre la relazione tra Edoardo e Teresa e affronta Edoardo, che decide di essere sincero con lei e le chiede di accettare la situazione o separarsi da lui.

