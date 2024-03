Mare Fuori 4: trama e streaming puntata 7, episodi 13-14

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 27 marzo 2024 è andata in onda la settima puntata della quarta stagione della fiction Mare Fuori 4, suddivisa negli episodi 13-Ogni inizio ha una fine e 14-Per Sempre. La serie tv viene in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay). Qui la descrizione del programma e quante puntate sono – qui il cast.

Mare Fuori 4 – Trama Puntata 7

Episodio 13-Ogni inizio ha una fine

Rosa guarda il video sul cellulare regalatole da Wanda, in cui si vede Edoardo entrare e uscire dalla camera da letto dove Don Salvatore si trovava la sera del suo omicidio. Questa prova inconfutabile indica che è lui l’assassino. Wanda aveva tenuto d’occhio Don Salvatore e, ottenuta la prova della colpevolezza di Edoardo, ha deciso di tenerla per sé. Ora, però, ha deciso di mettere anche Rosa al corrente della verità, rivelando che l’assassino del padre è stato il ragazzo che lei considerava come un membro della famiglia. Wanda sembra voler punire Carmine per averla abbandonata, cercando di portargli via Rosa e presumendo che lei non seguirà Carmine nel programma di protezione ma cercherà di guidare il clan per non lasciarlo nelle mani di Edoardo.

Pino soffre per la rottura con Kubra e Beppe gli fa capire che quelli con un buon cuore soffrono più facilmente, soprattutto se si tratta del primo amore. Sofia decide di non fare rapporto su Beppe e Kubra verrà temporaneamente trasferita all’IPM di Torino per permettergli di riconoscerla legalmente. Maddalena consente a Diego di parlare con Kubra, che gli spiega che si trasferirà a Torino e che non è innamorata di lui. Kubra vuole concentrarsi sulle sue ambizioni e sprona Diego a fare altrettanto.

Massimo decide di licenziarsi ma Sofia lo convince a restare, ritenendo che il perdono sia importante. Lino cerca di aiutare Silvia a dimostrare la sua innocenza, ma l’unico alibi che ha è un ragazzo di nome Gennaro con cui aveva passato la serata della morte di Alfredo. Wanda viene arrestata a causa della denuncia di Mimmo per essere stata la mandante della violenza subita da Consuelo.

Durante il corso di pizzeria, Silvia incontra Angelo, il ragazzo con cui aveva avuto un rapporto sessuale, ma lui nega di conoscerla. Silvia si arrabbia e tenta di confrontarlo davanti a tutti. Luigi e Raffaele ricevono la visita della madre, ormai pulita dalle droghe da dodici mesi. Carmela va a trovare Edoardo e lo minaccia di divorziare.

Episodio 14-Per Sempre

Diego riesce a superare l’esame di terza media e Beppe lo abbraccia fiero di lui. Mimmo riceve la visita della madre che lo supplica di ritirare la denuncia contro Wanda Di Salvo per salvare i suoi fratellini. Raffaele, tormentato dagli incubi sulla morte di Alfredo, confessa a Luigi di averlo ucciso al Cimitero di Poggioreale e ricorda un dettaglio importante: Alfredo aveva un borsone vuoto in macchina. Luigi intuisce che i soldi dei Ricci potrebbero essere nascosti lì e che Alfredo voleva riempire il borsone con il denaro.

Enrico organizza una giornata in barca con Teresa ed Edoardo, ma quest’ultimo convince Teresa a rimanere con lui a casa. Enrico si rende conto che Teresa non riesce a vedere la manipolazione di Edoardo. Dopo aver fatto l’amore con Teresa, Edoardo decide di lasciarla e scrive una lettera d’addio, lasciandola dietro una foto.

Durante la festa di Ferragosto in carcere, Edoardo incontra Carmela e le propone di tornare insieme per conquistare Napoli e dividersi i soldi dei Ricci. Carmela accetta, ma minaccia di ucciderlo se la tradirà nuovamente. Rosa decide di non sposare Carmine e annuncia di voler guidare il clan dei Ricci, lasciando Carmine rassegnato alla sua decisione.

Luigi, Raffaele e la madre vanno al Cimitero di Poggioreale, dove trovano anche Rosa intenta a cercare i soldi della famiglia. Edoardo viene attaccato nel mausoleo dei Ricci e chiuso all’interno dopo aver scoperto che i soldi sono spariti. Teresa si sveglia sentendo che qualcosa di brutto è successo a Edoardo.

Carmine e Futura entrano nel programma di protezione, mentre Massimo li accompagna nella loro nuova casa. Carmine chiede a Massimo di salvare Rosa dalla strada che ha preso e i due si salutano con affetto, consapevoli del legame che li unisce. Futura chiama Carmine “papà” per la prima volta, portando un sorriso sul volto dell’uomo.

Mare Fuori 4: streaming

La quarta puntata è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Mare Fuori 4 si trovano qui su Raiplay.