Mare Fuori 4: trama e streaming puntata 2, episodi 3-4

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 21 febbraio 2024 è andata in onda la seconda puntata della quarta stagione della fiction Mare Fuori 4, suddivisa negli episodi 3-La testa della lepre e 4-Ragione o sentimento. La serie tv viene in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay). Qui la descrizione del programma e quante puntate sono – qui il cast.

Mare Fuori 4 – Trama Puntata 2

Episodio 3 – La testa della lepre

Sofia comunica a Beppe che ha parlato con il giudice di sorveglianza e che Pino ha ottenuto il permesso di lavorare all’esterno, il quale si mostra entusiasta e abbraccia Beppe felice all’idea di poter lavorare in un canile. Tuttavia, una volta sul posto di lavoro, Pino si rende conto del maltrattamento subito dagli animali.

Carmela arriva all’ospedale e scopre la morte di Don Salvatore, trovando Edoardo sotto shock nella sua stanza. Massimo e la direttrice comunicano la notizia a Rosa, che affonda nel dolore. Alfredo va a trovare Edoardo in ospedale e, non mostrando rimorso per aver collaborato con Don Salvatore, gli fa capire che nel loro sistema gli ordini non si discutono. Edoardo desidera i soldi dei Ricci per ricostruire il loro clan, ma Alfredo non rivela dove siano nascosti.

Rosa decide di allontanarsi da Carmine, convinta che sia stata sua madre a causare la morte di Don Salvatore. Mimmo cerca di convincerla a lasciar perdere Carmine. Sofia accompagna Rosa al funerale del padre, rivelando di aver perso anche la sorella Elena. Al funerale sono presenti Lino, Edoardo, Carmela e Alfredo.

Con dei flashback, conosciamo l’infanzia di Luigi e Raffaele, allontanati dalla madre tossicodipendente dagli assistenti sociali. Luigi si preoccupa per lei, mentre Raffaele non prova più affetto. Raffaele decide di tornare dalla madre e Luigi lo segue per non lasciarlo solo.

Milos è sul punto di aggredire Raffaele per il suo comportamento verso Luigi. Raffaele decide di non avere più rapporti con suo fratello, che però lo considera indispensabile. Luigi cerca di mettere in guardia Rosa su Edoardo, ma lei difende il suo amico.

Mimmo ottiene il permesso di uscire e incontra la madre, che rivela di averlo venduto agli uomini di Wanda Di Salvo. Donna Wanda ordina una ritorsione contro la guardia carceraria e rapisce Consuelo durante una festa al Luna Park, stuprandola davanti a Mimmo.

Episodio 4 – Ragione o sentimento

Massimo e Pietro trovano Consuelo in uno stato di shock e lei racconta loro l’orrore che ha subito. Massimo chiama il suo amico Roberto alla Questura per sporgere denuncia, mentre Consuelo è convinta che i ragazzi dell’IPM siano coinvolti.

Pino viene rimproverato dal titolare del canile per non seguire le indicazioni sul trattamento dei cani. Giulia legge la lettera di Gemma a Gianni per prenderlo in giro, ma una misteriosa ragazza difende Gianni attaccando Giulia. Massimo la mette in isolamento e, sopraffatto dalla rabbia, tratta male anche Carmine, sospettando l’influenza di Wanda nell’aggressione a Consuelo. Mimmo è devastato per quanto accaduto alla moglie di Massimo.

Massimo è determinato a fare giustizia se la polizia non risolve il caso. La direttrice lo avverte di stare attento. Massimo racconta a Carmine dell’aggressione e lo accusa di essere ingenuo ad affidarsi a Wanda. Quando Carmine difende la madre, Massimo si arrabbia.

Attraverso dei flashback, scopriamo il legame tra Wanda e Carmine. Durante un’operazione della polizia, Gabriele viene arrestato e Carmine sente Wanda discutere su Vincenzo, sospettando che abbia tradito la famiglia. Successivamente, Carmine assiste all’omicidio di Vincenzo per mano di Wanda, che lo spinge a disprezzare il mondo della camorra.

Carmine e Futura saranno inseriti in un programma di protezione testimoni. Carmine vuole che anche Rosa viva al sicuro, chiedendo a Sofia di mandarla in una casa-famiglia. Tuttavia, Rosa desidera prendere il controllo del clan dei Ricci, nonostante le obiezioni di Massimo e Sofia. Massimo decide di tornare da Consuelo e Pietro, chiedendo scusa per non aver saputo proteggerla.

Edoardo spiega a Carmela il loro piano: far ricadere la colpa su Wanda per l’omicidio di Don Salvatore e convincere Alfredo a rivelare dove sono i soldi dei Ricci. Edoardo vuole ricostruire il clan e conquistare Napoli.

Pino protesta contro le condizioni del canile bloccando il traffico sulla tangenziale. Osimhen muore cercando di fuggire, spingendo Pino a ribellarsi.

Rosa si avvicina a Luigi per allontanare Carmine. Giurandosi fedeltà, decidono di lottare per l’onore della famiglia Ricci e si baciano sotto gli occhi di Carmine.

Mare Fuori 4: streaming

La seconda puntata è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Mare Fuori 4 si trovano qui su Raiplay.