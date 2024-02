Mare Fuori 4: trama e streaming puntata 1, episodi 1-2

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 14 febbraio 2024 è andata in onda la prima puntata della quarta stagione della fiction Mare Fuori 4, suddivisa negli episodi 1-Nel nome dell'amore e 2-Il vecchio leone e il giovane leone.

Mare Fuori 4 – Trama Puntata 1

Episodio 1 – Nel nome dell’amore

Un vortice di eventi sconvolge l’IPM: colpi di scena, vendette e nuovi segreti

Nella concitata colluttazione, un colpo partito accidentalmente dalla pistola di Rosa ferisce gravemente suo padre. L’uomo si salva per miracolo in ospedale, dove si trova ricoverato anche Edoardo, in seguito all’attentato di Don Salvatore.

Un misterioso donatore di sangue, di cui Edoardo non conoscerà mai l’identità (la stessa Teresa), gli salva la vita. Il ragazzo si risveglia, tra la gioia di Carmela e di sua madre. Luigi e Milos intuiscono che Raffaele ha scoperto la loro relazione omosessuale. Le continue provocazioni e i tentativi di creare tensioni da parte di Raffaele non lasciano dubbi.

L’avvocato Alfredo D’Angelo teme la vendetta di Edoardo, sopravvissuto all’attentato e complice di Don Salvatore. La direttrice rimprovera Massimo e ordina di tenere Rosa e Carmine separati. Rosa, sconvolta per aver quasi ucciso il padre, trova conforto in Kubra.

Beppe tenta di avvicinarsi a Kubra come padre, ma lei lo respinge. La ragazza preferisce non rivelare la verità per non perdere i legami affettivi creati all’IPM, pur avendo la possibilità di uscirne. Donna Wanda mette in guardia Carmine sul pericolo rappresentato da Rosa. La tensione tra Carmine e Massimo cresce, alimentata dai tentativi di quest’ultimo di allontanarli.

Sofia e Beppe sono preoccupati per la nuova detenuta, compagna di cella di Giulia, accusata di omicidio. Intanto, una casa discografica milanese mostra interesse per le canzoni di Giulia. Kubra, su consiglio di Pino, decide di riprendere a studiare, ma chiarisce a Beppe che il loro rapporto non cambierà. Beppe le offre una borsa di studio, pagando i libri di tasca sua, all’insaputa di Sofia.

Carmela consiglia al marito di soprassedere sull’attentato di Don Salvatore. Con ipocrisia, si scusa con Rosa per aver accusato Don Salvatore, manipolandola con false lacrime di pentimento. Alfredo incarica Silvia di consegnare una borsa di denaro in un deposito. Durante il tragitto, la ragazza viene importunata da un uomo e arrestata da un agente di polizia che la trova in possesso del denaro.

Silvia, pur consapevole dei rischi, accetta con rassegnazione l’arresto, confidando nell’aiuto di Alfredo. Kubra è preoccupata per la dipendenza di Silvia da Alfredo e per la sua incapacità di gestire le conseguenze negative del loro rapporto. Raffaele affronta il fratello, confessando di aver scoperto la sua relazione con Milos e ammettendo di sentirsi evitato per questo motivo.

Massimo tenta di convincere Edoardo a rinunciare alla vita criminale. Pur riconoscendo la gratitudine per avergli salvato la vita, Edoardo non sembra intenzionato a cambiare strada. Teresa, sfidando le disposizioni di Carmela, va a trovare Edoardo in ospedale nel cuore della notte. I due, consapevoli che Teresa è stata la sua donatrice di sangue, si lasciano andare alla passione.

Episodio 2 – Il vecchio leone e il giovane leone

Don Salvatore si assume la responsabilità del tentato omicidio di Edoardo, giustificandolo come atto per il bene della famiglia. Non prova pentimento e desidera che Edoardo guidi il clan al posto di Ciro.

Raffaele tormenta Luigi e Milos, preoccupati per il rischio di essere scoperti. Beppe litiga con la direttrice per Pino e poi con Sofia, con cui poi fa l’amore. Valentina vende il contratto di Giulia a Tony Sarnaro, che la respinge per la sua indisciplina.

Diego studia con Kubra per starle vicino. Alfredo promette a Silvia di sposarla e fuggire in Sudamerica. Massimo accompagna Rosa in ospedale. Don Salvatore capisce la colpa di Rosa e, pur non ostacolando la sua relazione con Carmine, la mette in guardia sui Di Salvo. Don Salvatore rivela a Rosa il nascondiglio dei soldi della famiglia e le chiede di far contattare Luigi.

Vengono mostrati dettagli sul matrimonio di Don Salvatore: sua moglie Maria era disgustata dalla sua vita criminale. Tentò di fuggire con i figli, ma Don Salvatore la rinchiuse in un manicomio. Alfredo coprì la famiglia con una donazione e Don Salvatore fece credere ai figli che Maria fosse morta.

Don Salvatore tenta di riconciliarsi con Edoardo, offrendogli il comando del clan. Intanto, tensioni e segreti emergono tra i vari personaggi. Edoardo, spinto dalla paura, uccide Don Salvatore, ignaro di essere stato ripreso dalle telecamere.

Mare Fuori 4: streaming

La prima puntata è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Mare Fuori 4 si trovano qui su Raiplay.