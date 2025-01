Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Mamma, ho perso l’aereo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mamma, ho perso l’aereo – Trama

Kevin McCallister, un bambino vivace ma un po’ monello, viene accidentalmente dimenticato a casa dalla sua numerosa famiglia durante le vacanze di Natale. Mentre i suoi parenti si precipitano in aereo verso Parigi, Kevin si ritrova da solo in una grande casa, libero di fare tutto ciò che vuole.

La sua gioia iniziale, però, si trasforma presto in preoccupazione quando scopre che due malintenzionati ladri, Harry e Marv, hanno messo gli occhi sulla sua casa. Con l’aiuto di alcune trappole ingegnose, Kevin si prepara a difendere la sua proprietà e a dare una lezione ai due malviventi.

Mamma, ho perso l’aereo – Cast

Macaulay Culkin nel ruolo di Kevin McCallister: il protagonista indiscusso, un bambino astuto e coraggioso.

Joe Pesci nel ruolo di Harry Lime: uno dei due ladri, caratterizzato da un’espressione sempre arcigna e da un carattere violento.

Daniel Stern nel ruolo di Marv Merchants: il complice di Harry, più goffo e pasticcione del suo amico.

Catherine O’Hara nel ruolo di Kate McCallister: la madre di Kevin, disperata per aver dimenticato il figlio.

John Heard nel ruolo di Peter McCallister: il padre di Kevin.

