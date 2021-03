Màkari 2, seconda stagione: ci sarà?

La prima stagione di Màkari è durata solo quattro episodi. Breve, ma intenso, dal momento che i risultati d’ascolto della fiction di Raiuno sono stati ottimi e quindi possono far ben sperare per una seconda stagione che, al momento, non è ancora stata confermata.

I primi tre episodi hanno infatti avuto una media di 6.443.000 telespettatori (26,8% di share), confermandosi tra le fiction più seguite di questa stagione. Il merito va sicuramente al cast, composto principalmente da Claudio Gioè (Lamanna), Domenico Centamore (Piccionello) ed Ester Pantano (Suleima), capaci di affiancare alle trame gialle anche delle sottotrame comedy e romantiche che hanno dato alla serie una freschezza nuova rispetto ad altri crime.

Il merito va anche ai paesaggi siciliani, che il pubblico ha già dimostrato di apprezzare in questi anni con Il Commissario Montalabano. Se si farà una seconda stagione, si potrà quindi lavorare sui quattro racconti e due romanzi di Gaetano Savatteri (dalla cui saga è tratta la serie) non ancora adattati.

Qualche dubbio resta sui tempi delle riprese: con la pandemia in corso, organizzare un set non è cosa facile, ma sicuramente così come si è riusciti a girare la prima stagione in piena seconda ondata, si riuscirà anche eventualmente a lavorare alla seconda.