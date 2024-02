Màkari 3, quante puntate sono?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Tornano Saverio Lamanna (Claudio Gioè) e le sue indagini nella splendida Sicilia di Màkari 3, terza stagione della serie tv prodotta da Palomar e Rai Fiction e tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri.

Ma da quante puntate è composto Màkari 3? Le puntate di questa stagione sono quattro, come quelle della prima stagione (la seconda era composta da tre puntate), della durata di circa 100 minuti ciascuna. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 10 marzo.

Màkari 3, la trama

Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima (Ester Pantano) e al formidabile Piccionello (Domenico Centamore), in questa terza stagione dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La città perfetta”); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (“La segreta alchimia”).

Saverio non sarà, però, messo alla prova soltanto da questi delitti. Mai come adesso, infatti, Saverio e Suleima scopriranno che l’amore funziona proprio come la chimica: ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi ad altri elementi, ma quando lo fanno distruggono i precedenti legami con altre sostanze.

Ed è così che l’arrivo di due nuovi personaggi, Michela (Serena Iansiti) e Giulio (Eugenio Franceschini), rischia di trasformarsi in una catastrofe per i due beniamini del pubblico. Perché Michela, se non ci fosse Suleima, sarebbe davvero perfetta per Saverio. E Giulio, se non ci fosse Saverio, sarebbe davvero perfetto per Suleima. In questo pericoloso gioco di affinità elettive, Peppe Piccionello, da vera Cassandra, sarà il solo a vederci chiaro fin dall’inizio. Ma riuscirà a impedire che avvenga l’irreparabile?