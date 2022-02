Màkari 2, trama e cast puntata Il delitto di Kolymbetra

Il 7 febbraio 2022, su Raiuno, va in onda Màkari 2, seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri editi da Sellerio e con protagonista Saverio Lamanna, giornalista che torna nella sua Sicilia, dove comincia una nuova vita da scrittore e detective.

Màkari 2, trama prima puntata

Suleima (Ester Pantano) vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio (Claudio Gioè) comincia a soffrire per questa distanza. Infatti non si vedono da un bel po’. Ma si apre una possibilità di ritrovarsi! Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello (Domenico Centamore).

Non vuole lasciarsi scappare quest’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini (Andrea Bosca), una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio!

Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù (Ennio Coltrorio), grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni. Saverio capisce subito che il movente del delitto ha a che fare con il responso che avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande mistero della Valle: dove si trovino i resti del Teatro Antico di Agrigento.

Mistero dal quale adesso dipendono interessi enormi. Saverio si troverà a dover dipanare la matassa intricata dell’omicidio, ma anche la trama delle passioni e delle tensioni dei personaggi che vi ruotano attorno. E alla fine una meravigliosa novità: a causa di un nuovo progetto, carico di speranze e ideali, Suleima potrà tornare definitivamente in Sicilia! Ma c’è dell’altro, qualcosa che non può che rovinare la festa al nostro Saverio.

Màkari 2, cast prima puntata

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Ester Pantano: Suleima Lynch

Domenico Centamore: Peppe Piccionello

Antonella Attili: Marilù

Filippo Luna: Vicequestore Randone

Andrea Bosca: Teodoro

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Maurizio Bologna: Accursio Miragno

Ennio Coltorio: Demetrio Alù

Massimo Reale: Antonio Moncada

Alessandra Costanzo: zia Rosina

Elvira Camarrone: Ylenia

Federica Girardello: Vittoria Ferrini

Alessandro Carbonara: Filippo Cannizzaro

Maribella Piana: Maricchiedda

Teodoro Giambanco: Stefano Sapienza

Nicoletta Cifarello: Noemi

Fulvio Emanuele: Simone

Alberto Rossi: Lillo

Màkari 2, dove vederlo?

E’ possibile vedere Màkari 2 sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre il giorno dopo su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie.