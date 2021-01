Il 27 gennaio 2021, su Canale 5, va in onda la terza puntata di Made in Italy, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda.

Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini).

Made in Italy, la terza puntata

Rita chiede a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani (Raoul Bova) che sta preparando la sua prima collezione a suo nome: Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare per una copertina. Durante una serata con gli amici della redazione conosce per caso l’affascinante Davide Frangi (Andrea Bosca), che la aiuterà a risolvere una situazione molto difficile.

Per realizzare un’intervista a Valentino a Roma, viene incaricata Rita, che però deve restare a Milano per incontrare il figlio Simone che si è messo nei guai con la polizia e chiede ad Irene e Monica di sostituirla. Ma la spedizione romana non è fortunata perché lo stilista non vuole incontrare le due giovani. Come se non bastasse al ritorno le due ragazze restano fuori casa perché sfrattate.

Made in Italy, streaming

E’ possibile vedere Made in Italy in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On Demand”. La serie è già interamente visibile su Amazon Prime Video.