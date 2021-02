Con gli ultimi due episodi in onda il 3 febbraio 2021 su Canale 5, si conclude la prima stagione di Made in Italy, la fiction che in queste settimane ha portato il pubblico indietro nel tempo, fino alla Milano degli Anni Settanta, in cui l’alta moda italiana inizia a farsi conoscere anche all’estero.

Legittimo chiedersi se Made in Italy avrà una seconda stagione: Camilla Nesbitt, produttrice della Taodue nonché creatrice della serie, presentandola ha lasciato intendere di essere già al lavoro:

“Sono sicura che il pubblico sentirà tutta la passione e l’immenso lavoro con cui ci siamo avvicinati al progetto e siamo pronti a continuare la storia della moda italiana e dei nostri protagonisti in una nuova stagione di Made In Italy”.

Anche Pietro Valsecchi, a capo della casa di produzione e marito della Nesbitt, tempo fa in un’intervista aveva confermato l’idea di una seconda stagione. Della stessa idea è anche Greta Ferro, che nella serie interpreta la protagonista Irene: “Mi piacerebbe davvero tanto”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni, “di storie da raccontare ce ne sono ancora moltissime!”.

Mediaset, dal canto suo, deve ancora esprimersi: le prime tre puntate della serie hanno avuto una media di 2.819.000 telespettatori (11,9% di share), un buon risultato per una serie che è andata a trattare un argomento così specifico. L’azienda potrebbe trovare anche l’appoggio di Amazon Prime Video, che nel settembre 2019 aveva messo a disposizione la serie in anteprima per i propri abbonati.