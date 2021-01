Il 13 gennaio 2021, su Canale 5, va in onda la prima puntata di Made in Italy, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda.

Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini).

Made in Italy, la prima puntata

Milano, metà degli anni ’70. Irene Mastrangelo è una ragazza di 23 anni che grazie ai sacrifici dei genitori, immigrati dal Sud Italia, è riuscita ad arrivare ad un passo dalla laurea in Storia dell’Arte. All’ultimo esame, dopo una discussione con il professore, un reazionario “barone” che non accetta le sue idee progressiste, Irene rifiuta il voto che le avrebbe permesso di laurearsi.

Dopo un litigio con il padre che la rimprovera per non aver accettato il voto, per non gravare più sulla famiglia Irene decide di mantenersi agli studi da sola e riesce ad ottenere un lavoro di apprendista presso la rivista di moda “Appeal”.

Il mondo della redazione e quello della moda, così stravagante e ricco di stimoli, affascina fin da subito Irene che stringe amicizia con l’altra giovane apprendista, la disinibita Monica e viene “adottata” dalla pur severa Rita Pasini, la redattrice senior, anticonformista e sempre in polemica con Nava (Sergio Albelli), il vicedirettore, attento solo al conto economico.

Made in Italy, streaming

E’ possibile vedere Made in Italy in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On Demand”. La serie è già interamente visibile su Amazon Prime Video.