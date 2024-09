Lo stato delle cose con Massimo Giletti su Rai3: ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Parte questa sera, lunedì 30 settembre 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai3, il nuovo show di Massimo Giletti, dal titolo Lo stato delle cose. Vediamo insieme come funziona e chi sono gli ospiti fissi previsti.

“Lo stato delle cose” è un viaggio nel cuore dell’Italia condotto da Massimo Giletti, che ci porta a scoprire le storie che animano il nostro Paese. Domande dirette, scontri di idee e voci dal basso: il programma ci offre un’analisi approfondita dell’attualità, con interviste esclusive ai protagonisti della politica, della cultura e della società. Duelli serrati tra figure di spicco daranno vita a confronti accesi sui temi più caldi del momento.

Ma “Lo stato delle cose” è molto di più: reportage coinvolgenti ci portano nelle piazze italiane per ascoltare le voci di chi vive sulla propria pelle le sfide quotidiane. Storie vere raccontate con passione e autenticità, per farci sentire più vicini ai problemi delle nostre comunità. Cultura e spettacolo avranno un ruolo da protagonista: artisti, scrittori e musicisti si alterneranno in studio, offrendo la loro prospettiva unica sui temi trattati. Un mix di approfondimento e leggerezza per un programma completo e coinvolgente.

Lo stato delle cose – Ospiti

Tanti gli ospiti previsti, tra cui Matteo Renzi, il generale Vannacci, Gomez, Francesca Pascale. Ospite della prima puntata in particolare sarà Michael Cohen, ovvero colui che avrebbe pagato la pornostar Stormy Daniels per conto di trump per comprare il suo silenzio, nella sua prima intervista live a un media europeo.